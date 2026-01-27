В Британии обратили внимание на проблемы доллара как резервной валюты UnHerd: доллар США теряет свое влияние в мире

Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до минимального уровня в этом столетии, составив около 57%, пишет британский UnHerd. При этом очевидные претенденты на его роль — евро и китайский юань — пока не смогли заполнить образовавшуюся брешь.

Отмечается, что центральные банки разных стран показывают повышенный интерес к увеличению запасов золота. Их запасы близки к рекордным показателям времен Бреттон-Вудской системы, когда золото служило основной денежной единицей международной торговли. Такое стремление объясняется опасениями инвесторов по поводу огромных государственных долгов США и использования правительством этой страны доллара в качестве политического рычага давления посредством санкций.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что юань и рубль стали ключевыми валютами для бизнеса РФ и Китая. По его словам, эти страны практически отказались от американского доллара во взаиморасчетах из-за западных санкций, запрещающих банкам расчеты в данной валюте. Уже в 2023 году доля юаня и рубля в совместной торговле составляла не менее 90%, в 2024 году — 95%, отметил Титов.