11 марта 2026 в 18:03

В Кремле обрушились на Киев после атак на компрессорные станции

Песков: атаки Киева на компрессорные станции обнажают сущность Киева

Попытки ВСУ нанести удары по компрессорным станциям «Турецкого потока» и «Голубого потока» показывают истинную сущность Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, особенно это заметно в период мирового энергетического кризиса, передает РИА Новости.

Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе. Мы уже неоднократно доводили до наших друзей в Анкаре информацию о вынашиваемых киевским режимом планам по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков, — сказал Песков.

Представитель Кремля заострил внимание на том, что российский лидер Владимир Путин уже говорил об имеющихся у спецслужб данных о готовящихся диверсиях. Президент назвал такое поведение «очень опасной игрой».

Между тем эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что диверсантам будет сложно подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» из-за большой глубины Черного моря. Взрывные устройства сложно заложить обычным аквалангистам, пояснил он. Однако риски подрыва существуют, считает эксперт.

