Кремль впервые опубликовал полное видео конференц-колла Пескова

Кремль в первый раз опубликовал полное видео конференц-колла с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в мессенджере MAX. Отмечается, что до этого выступления публиковались в текстовом или аудио форматах.

Отмечается, что полноценные видео не выкладывались в публичный доступ в соцсетях Кремля. На первом подобном видео Песков пообщался с журналистами, сидя на фоне бренд-волла с символикой России и пресс-службы президента.

Ранее Песков заявил, что в условиях военного времени, когда проводится специальная военная операция, российским СМИ необходимо проявлять самоцензуру. Он отметил, что этот этап неизбежно завершится, и тогда потребуется разработать механизмы и инструменты для поддержки СМИ, а также создать благоприятные условия для их развития.

До этого представитель Кремля сообщил, что российский мессенджер MAX нужно сделать более привлекательным для пользователей в СНГ. По его словам, те, кто разрабатывает сервис, должны понимать уровень ответственности. По его мнению, улучшая отечественный мессенджер, Россия сможет лучше распространять свои позиции среди жителей стран ближнего зарубежья.