Экс-главреду Readovka предъявлено обвинение в хищении у Минобороны

Бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о хищении около 1 млрд рублей у Минобороны, передает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следственные действия прошли 4 марта. Фигурант не признал вину.

Дело было возбуждено 19 сентября 2025 года. Журналист дважды участвовал в следственных действиях (9 сентября и 21 октября) до своего задержания (25 февраля). 27 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Костылева на два месяца. На тот момент он имел статус подозреваемого.

По версии следствия, схема хищения была замаскирована под легальную предпринимательскую деятельность. Как уточнили источники, СК проверяет экс-коллег Костылева на причастность к преступной деятельности.

Ранее в Тверском суде Москвы адвокат бывшего главного редактора издания Readovka.news заявил, что его подзащитный — не единственный фигурант уголовного дела о хищении средств у Минобороны России при выполнении государственных контрактов. По его словам, дело возбуждено в отношении другого человека, личность которого пока не установлена.