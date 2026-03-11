Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:34

Экс-главреду Readovka предъявлено обвинение в хищении у Минобороны

Экс-главреду Readovka Костылеву предъявили обвинение в мошенничестве

Бывший главный редактор издания Readovka («Ридовка») Алексей Костылев Бывший главный редактор издания Readovka («Ридовка») Алексей Костылев Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о хищении около 1 млрд рублей у Минобороны, передает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следственные действия прошли 4 марта. Фигурант не признал вину.

Дело было возбуждено 19 сентября 2025 года. Журналист дважды участвовал в следственных действиях (9 сентября и 21 октября) до своего задержания (25 февраля). 27 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Костылева на два месяца. На тот момент он имел статус подозреваемого.

По версии следствия, схема хищения была замаскирована под легальную предпринимательскую деятельность. Как уточнили источники, СК проверяет экс-коллег Костылева на причастность к преступной деятельности.

Ранее в Тверском суде Москвы адвокат бывшего главного редактора издания Readovka.news заявил, что его подзащитный — не единственный фигурант уголовного дела о хищении средств у Минобороны России при выполнении государственных контрактов. По его словам, дело возбуждено в отношении другого человека, личность которого пока не установлена.

