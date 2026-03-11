Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:55

Врач назвала заболевания, которые часто обостряются весной

Врач Усачева: весной часто обостряются аллергические заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В весенний период часто обостряются аллергические заболевания, бронхиальная астма и атопический дерматит, заявила RT врач Анна Усачева. Кроме того, по ее словам, весной люди часто сталкиваются с авитаминозом и ОРВИ.

В первую очередь весной обостряются аллергические заболевания. С началом цветения деревьев у людей с поллинозом появляются насморк, зуд в носу, слезотечение, кашель. Важно отличать аллергию от ОРВИ: при аллергическом рините обычно нет высокой температуры и выраженной интоксикации, — отметила Усачева.

Она подчеркнула, что повышенное воздействие факторов окружающей среды негативно отражается на здоровье кожи. Пыльца еще больше усугубляет ситуацию, провоцируя дерматит и крапивницу. Во избежание проблем со здоровьем в межсезонье врач посоветовала регулярно гулять, соблюдать режим сна и питания, своевременно вакцинироваться и посещать специалистов.

Ранее терапевт Татьяна Подщипкова заявила, что небольшое повышение температуры тела сразу после сна или употребления еды считается нормой. По ее словам, такой признак также может наблюдаться при занятиях спортом.

