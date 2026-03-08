Вирусолог раскрыла, на что похожи первые симптомы кори Вирусолог Компанец: симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ

Симптомы кори в начале болезни схожи с симптомами ОРВИ, рассказала вирусолог, кандидат медицинских наук Галина Компанец. По ее словам, которые передает РИА Новости, в тяжелых случаях может начаться пневмония или энцефалит.

Сначала [корь] начинается как ОРВИ, насморк, кашель, конъюнктивит. Затем на лице появляется ярко-красная сыпь, она быстро распространяется по всему телу, — сказала Компанец.

Ранее Компанец призвала туристов с симптомами вирусной инфекции немедленно обратиться к медикам. По ее словам, при появлении температуры после возвращения из другой страны не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в больницу и сообщить о недомогании.

Тем временем доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.