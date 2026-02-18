Хирург объяснил, в чем главная опасность тромбоза Хирург Трейгер: опасность тромбоза заключается в его внезапности

Главная опасность тромбоза заключается в его внезапности, рассказал «Радио 1» хирург Центра спасения конечностей РЖД Медицины Георгий Трейгер. Он обратил внимание, что при любом движении становится болезненно сгибать и разгибать колено.

Воспаление доставляет серьезный дискомфорт при любом движении: болезненно сгибать и разгибать колено. Вена относительно кожи начинает смещаться и вызывает раздражение болевых рецепторов. Если мы говорим про тромбоз вен, которые находятся глубже, то нога резко увеличивается в объеме, — рассказал Трейгер.

По словам хирурга, важно не перепутать такое состояние с варикозом — при такой патологии вену можно будет помять, она останется мягкой и эластичной. Он подчеркнул, что главное — вовремя и правильно понять сигналы организма и обратиться за помощью.

