22 ноября 2025 в 17:34

Кардиолог перечислила ранние признаки инфаркта

Кардиолог Малай: давление, тяжесть и жжение могут быть признаками инфаркта

Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среди характерных симптомов надвигающегося инфаркта присутствуют давление, тяжесть, жжение в центре груди или немного слева, заявила Lenta.ru кардиолог Анастасия Малай. По ее словам, это типичные проявления сердечного приступа, которые могут отличаться в зависимости от пола.

Пациенты описывают ее по-разному: кто-то говорит о давлении или тяжести, другие — о жжении, сжатии или ощущении комка. Чаще всего боль ощущается в центре или немного слева. <...> Важно понимать, что у мужчин и женщин инфаркт проявляется по-разному. У мужчин чаще возникает резкая <...>. У женщин бляшки, как правило, разрушаются постепенно, тромбы образуются медленно, поэтому симптомы могут быть стертыми, — отметила специалист.

Малай добавила, что боль нередко распространяется на спину, шею, челюсть, руки или живот и может сопровождаться тошнотой и тяжестью в животе. К другим признакам она отнесла одышку даже при небольшой нагрузке, холодный пот, головокружение и внезапное чувство паники.

Ранее физиолог Александр Калюжин объяснил, что развитие тромбоза является следствием системного воздействия вредных привычек на сосуды, а не внезапным событием. Он отметил, что курение повреждает эндотелий сосудов и повышает свертываемость крови, а лишний вес и малоподвижный образ жизни многократно увеличивают риск образования тромбов.

