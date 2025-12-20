Новый год-2026
20 декабря 2025 в 06:11

В деле рэпера Гуфа о грабеже найден опасный нюанс

Юрист Хаминский: рэперу Гуфу может грозить срок не семь, а 10 лет

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: t.me/thealexguf*
Рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) и его сообщнику по делу о грабеже может грозить до семи лет заключения, заявил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако юрист не исключает ужесточения обвинения, что увеличит возможный срок до 10 лет.

Фигурантам инкриминируют грабеж, совершенный группой лиц, напомнил эксперт. Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Важным условием такой квалификации является то, что причиненный вред не признается опасным для жизни или здоровья, уточнил Хаминский. Однако если в ходе суда будет установлено, что насилие (например, удары, повлекшие сотрясение мозга) создавало реальную опасность для здоровья, действия могут быть переквалифицированы на разбой.

Это более тяжкое преступление <…>. Максимальное наказание за разбой, совершенный группой лиц, может достигать 10 лет лишения свободы, — подчеркнул Хаминский.

Отдельное влияние на процесс может оказать статус потерпевшего, добавил юрист. Подсудимые свою вину не признают, и суд должен будет оценить, насколько действия обвиняемых были опасны для здоровья пострадавшего.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Гуфа о грабеже по предварительному сговору с применением насилия поступило для рассмотрения по существу в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Артисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

