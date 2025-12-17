На рэпера Гуфа завели уголовное дело

Уголовное дело рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) о грабеже с применением насилия, совершенном в бане, поступило для рассмотрения по существу в Наро-Фоминский городской суд Московской области, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. В отношении артиста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуф). Долматов А. и Саруханян Г. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, — говорится в материале.

По версии следствия, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки Долматов и его сообщник Григорий Саруханян во время конфликта похитили у потерпевшего iPhone 14 Pro. Сообщник скручивал и удерживал руки мужчины, а Гуф угрожал насилием и нанес ему не менее двух ударов.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» бывшая девушка Гуфа Яна Шевцова была приговорена к пяти годам колонии за крупное мошенничество в Екатеринбурге. Отмечается, что она обманом выманила у бывшего парня свыше 23 млн рублей, соврав ему о беременности.