Гуф получил права на альбом, который хотели купить за 95 млн рублей Продюсер Пронин передал рэперу Гуфу права на альбом «Город дорог»

Авторские права на альбом «Город дорог» перешли к его создателю, рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов), заявил продюсер Антон Пронин у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Речь идет об альбоме, который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки.

Делюсь новостями: передал Гуфу альбом «Город дорог». Тот самый альбом, который не стал продавать Игорю Рыбакову за 95 млн рублей, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок, — заявил Пронин.

На ситуацию отреагировал и сам рэпер. Он заявил, что, несмотря на получение прав на песни, доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на три прощальных концерта рэпера принесла артисту доход в 450 млн рублей. Цены на ВИП-ложи на 12 персон достигала 800 тыс. рублей.

До этого руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что рэпер Гуф должен направить на нужды СВО часть денежных средств, вырученных с концертов. Он заявил, что исполнителю необходимо проявить уважение к тем, кто защищает страну.