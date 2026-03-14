Власти решили судьбу задержанного в Швеции танкера

Шведские власти запретили эксплуатацию танкера Sea Owl I, задержанного Береговой охраной у южного порта Треллеборг, сообщает агентство ТТ со ссылкой на представителя управления Микаэля Андерссона. По его словам, решение принято по итогам осмотра судна, которое находится в санкционном списке ЕС.

Мы выявили недостатки. Оно не сможет выйти в море, пока не будут устранены выявленные нами недостатки. Это зависит от судоходной компании, — сказал Андерссон.

Ранее стало известно, что посольство России в Швеции внимательно отслеживает ситуацию вокруг задержанного шведскими властями вечером 12 марта танкера Sea Owl I. По предварительной информации, в составе экипажа могут быть российские граждане.

До этого стало известно, что капитан танкера Sea Owl I, направлявшегося из бразильского порта Сантос в российский Приморск и перехваченного Береговой охраной Швеции, обладает российским гражданством. В настоящий момент мужчина не задержан. Его подозревают в использовании поддельных документов.