Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив

Танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженый иракской нефтью, прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту и направляется во Вьетнам, передает агентство Tasnim. В материале сказано, что он прибудет в порт Нги Сон.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы. Как уточнил представитель МИД Исламской Республики, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.

Также стало известно, что Иран готов нанести ответный удар, если на его танкеры или торговые суда будет осуществлено нападение. В заявлении командования Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сказано, что в случае эскалации конфликта Тегеран может нанести удар по одной из американских баз в регионе, а также по «вражеским кораблям».