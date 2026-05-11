В МИД раскрыли, что включал ответ Ирана на предложение США Иран потребовал от США обеспечения безопасности в Ормузском проливе

Ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Однако, по словам дипломата, которые приводит ТАСС, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.

Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе — является ли это чрезмерным требованием? — задался вопросом Багаи.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил о намерениях американского президента Дональда Трампа закончить войну с Ираном дипломатическим путем. Однако при необходимости хозяин Белого дома готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

До этого переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в числе которых — ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.