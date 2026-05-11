День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 10:35

В МИД раскрыли, что включал ответ Ирана на предложение США

Иран потребовал от США обеспечения безопасности в Ормузском проливе

Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Однако, по словам дипломата, которые приводит ТАСС, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.

Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе — является ли это чрезмерным требованием?задался вопросом Багаи.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил о намерениях американского президента Дональда Трампа закончить войну с Ираном дипломатическим путем. Однако при необходимости хозяин Белого дома готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

До этого переговоры Вашингтона и Тегерана касались обсуждения возможности моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. Согласно одностраничному плану, стороны могут объявить о прекращении военных действий и начать 30-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в числе которых — ядерная программа, размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе.

Мир
Иран
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым
Цех «Северстали» охвачен пламенем
Политолог ответил, может ли Штайнмайер стать переговорщиком по Украине
Второй за сутки американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧП
Назван единственный способ отстранить Зеленского от власти
Американцы с зараженного лайнера высадились в США
Над Курской областью за сутки сбили 20 украинских дронов
Ушел жизни ветеран ВОВ и почетный сотрудник мэрии Владивостока
Лондон расширил антироссийские санкции второй раз за месяц
Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки
У россиянина диагностировали минно-взрывную травму после атаки БПЛА на авто
Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах
В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО
Сына Валерии могут признать банкротом
Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах
«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина
«СМИ молчат»: Дмитриев о миллиардных теневых сделках Австрии с Украиной
Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
Нарушения перемирия 11 мая: что сказали в Минобороны, удары ВСУ по России
Сотрудников Disney задержали по делу о детском порно
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.