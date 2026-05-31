31 мая 2026 в 13:47

Стало известно о состоянии девочки после избиения в ЖК «Саларьево парк»

Мать избитой в Москве девочки рассказала о головной боли и тошноте у дочери

Мать школьницы из Бурятии, пострадавшей в конфликте в ЖК «Саларьево парк» в Москве, сообщила, что у ее дочери после избиения появились сильные головные боли и тошнота. По ее словам, которые приводит РЕН ТВ в Telegram-канале, подросток получила сотрясение мозга. На девочку напали, когда она попыталась попасть в подъезд к подруге.

У нее сотрясение, рассекли бровь, наложили пять швов. Ну и по телу синяки: на руках, на ногах. Ее забили в угол, пинали, дергали за волосы, пинали прям ногами, — рассказала мать девочки.

Женщина добавила, что после избиения у школьницы наблюдается повышенная сонливость. Она также заявила, что пострадавшую могли унижать и оскорблять, в том числе по национальному признаку. Она уточнила, что ей страшно из-за того, что нападение произошло среди бела дня и к нему оказались причастны женщины.

По словам матери, другая сторона конфликта отрицает вину и утверждает, что подросток сама спровоцировала ситуацию и получила травмы случайно. В настоящее время родители школьницы обратились в полицию, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. Школьницу оскорбляли из-за национальности, хватали за волосы, били ногами, а затем ударили по голове самокатом.

