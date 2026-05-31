Дмитриев указал, почему Европа нуждается в России Дмитриев: Европа нуждается в России для выживания

Энергетический кризис вынуждает Евросоюз становиться реалистичнее и исправлять допущенные ранее ошибки, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он добавил, что страны Европы нуждаются в России для выживания.

Как и прогнозировалось, энергетический кризис вынуждает ЕС быть более реалистичным и начинать исправлять прошлые ошибки. Европе нужна Россия, чтобы выжить, — написал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Запад применяет неоколониальные приемы, воздействуя на всех приобретателей российской нефти. По его словам, это недобросовестная конкуренция. Дипломат отметил, что коллективный Запад эксплуатирует другие государства.

До этого Дмитриев заявил, что кризис в Европейском союзе наступил из-за отказа от российских энергоносителей. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страна не может защитить граждан от колебаний рынка.

Также глава Росатома Алексей Лихачев выразил мнение, что зеленая повестка стала причиной энергетического кризиса в странах Европы. Он отметил, что условия для кризиса начали формироваться более 10 лет назад.