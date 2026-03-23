23 марта 2026 в 11:56

Глава «Росатома» объяснил причины энергетического кризиса в РФ

Глава «Росатома» Лихачев: зеленая повестка стала причиной энергокризиса в ЕС

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зеленая повестка стала причиной энергетического кризиса в странах Европы, заявил RT глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что условия для кризиса начали формироваться более 10 лет назад.

Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики, — рассказал Лихачев.

По мнению главы «Росатома», это привело к уязвимости энергетической системы Евросоюза, которая не готова к глобальным кризисам. Он подчеркнул, что иранский конфликт усугубил положение.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе грозит энергетическая катастрофа из-за отказа от российского газа. По словам политика, закрыв дверь для диалога с Москвой, европейские страны толкают свою экономику к краху.

энергетика
Евросоюз
Росатом
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциацию лыжных видов сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет большую опасность по АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
