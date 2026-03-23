Зеленая повестка стала причиной энергетического кризиса в странах Европы, заявил RT глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что условия для кризиса начали формироваться более 10 лет назад.

Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это еще и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики, — рассказал Лихачев.

По мнению главы «Росатома», это привело к уязвимости энергетической системы Евросоюза, которая не готова к глобальным кризисам. Он подчеркнул, что иранский конфликт усугубил положение.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе грозит энергетическая катастрофа из-за отказа от российского газа. По словам политика, закрыв дверь для диалога с Москвой, европейские страны толкают свою экономику к краху.