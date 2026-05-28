28 мая 2026 в 11:53

Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш», сообщает РИА Новости. Глава Казахстана высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.

Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно, — сказал Токаев.

Власти республики выбрали российскую корпорацию «Росатом» лидером консорциума по реализации строительного проекта. Сам проект атомной станции был одобрен гражданами на общенациональном референдуме в 2024 году.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество РФ и Казахстана в международных объединениях служит образцом конструктивной совместной работы. В качестве примера российский лидер перечислил Евразийский экономический союз, Организацию договора коллективной безопасности, СНГ и другие организации.

