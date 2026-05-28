28 мая 2026 в 12:28

SHAMAN раскрыл в новом клипе содержимое тайной папки

SHAMAN выпустил клип с участием Земфиры, Noize MC и Дудя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других иностранных агентов.

Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать «Россия-мама», — написал артист в Telegram-канале.

Таинственная папка, с которой певец появлялся у посольства США и на Красной площади, стала частью сюжета нового клипа. В видео SHAMAN играет принципиального следователя. Герой раскладывает на столе документы, включая портреты российских эмигрантов, и собирает доказательства.

Ранее певец приехал к посольству США и пообещал назвать чьи-то фамилии. Артист отметил, что к нему попала папка с некими именами. Исполнитель пообещал поклонникам пролить «свет правды».

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
