В Белоруссии плотно взялись за известного журналиста-иноагента Суд в Белоруссии признал YouTube-канал Юрия Дудя экстремистским

Белорусский суд официально признал YouTube-канал «вДудь», принадлежащий журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экстремистским ресурсом, следует из соответствующего реестра на сайте Мининформа республики. Решение суда приятно 27 апреля.

Канал на медиаплатформе YouTube под названием «вДудь», — указано в реестре экстремистских материалов.

Ранее сообщалось, что Дудь после начала СВО перевел старшему брату Игорю около 3 млн рублей. Близкий родственник блогера в настоящее время проживает в Москве. По информации источников, 39-летний интервьюер стабильно переводит 46-летнему брату по 70 тыс. рублей ежемесячно. Чаще всего транзакции проходят от имени супруги Ольги, хотя иногда Дудь переводит деньги и от себя.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия Дудя. Предварительно, в одном из роликов с его участием оправдывается или поощряется насилие против людей из-за их национальности. Согласно данным СК, Дудь взял интервью у основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Капустина, заочно приговоренного в России к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.