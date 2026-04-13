Дудь после начала СВО перевел проживающему в РФ брату около 3 млн рублей SHOT: Дудь регулярно переводит проживающему в РФ брату по 70 тыс. рублей в месяц

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала военной операции на Украине перевел старшему брату Игорю около 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Близкий родственник блогера в настоящее время проживает в Москве.

По информации SHOT, 39-летний интервьюер стабильно переводит 46-летнему брату по 70 тыс. рублей ежемесячно. Чаще всего трансакции проходят от имени супруги Ольги, хотя иногда Дудь переводит деньги и от себя.

Как пишет канал, Игорь Дудь в настоящее время проживает в России, но покидал страну осенью 2022 года. По информации источника, он уезжал в Армению после начала мобилизации, но позже вернулся в Москву.

До отъезда старший брат журналиста 16 лет проработал на госслужбе советником управления с зарплатой около 170 тыс. рублей, но после возвращения трудоустроиться не смог. При этом любые намеки на связь с родственником-иноагентом он старается тщательно скрывать.

Тем временем депутат Андрей Колесник заявил, что Дудь должен понести ответственность в соответствии с законом за интервью с основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денисом Капустиным. По его мнению, блогеры нередко переступают черту дозволенного в погоне за популярностью.