Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 09:59

Дудь после начала СВО перевел проживающему в РФ брату около 3 млн рублей

SHOT: Дудь регулярно переводит проживающему в РФ брату по 70 тыс. рублей в месяц

Юрий Дудь Юрий Дудь Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала военной операции на Украине перевел старшему брату Игорю около 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Близкий родственник блогера в настоящее время проживает в Москве.

По информации SHOT, 39-летний интервьюер стабильно переводит 46-летнему брату по 70 тыс. рублей ежемесячно. Чаще всего трансакции проходят от имени супруги Ольги, хотя иногда Дудь переводит деньги и от себя.

Как пишет канал, Игорь Дудь в настоящее время проживает в России, но покидал страну осенью 2022 года. По информации источника, он уезжал в Армению после начала мобилизации, но позже вернулся в Москву.

До отъезда старший брат журналиста 16 лет проработал на госслужбе советником управления с зарплатой около 170 тыс. рублей, но после возвращения трудоустроиться не смог. При этом любые намеки на связь с родственником-иноагентом он старается тщательно скрывать.

Тем временем депутат Андрей Колесник заявил, что Дудь должен понести ответственность в соответствии с законом за интервью с основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денисом Капустиным. По его мнению, блогеры нередко переступают черту дозволенного в погоне за популярностью.

Общество
Юрий Дудь
иноагенты
журналисты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.