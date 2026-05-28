28 мая 2026 в 12:56

Москвичам пообещали сухую и теплую погоду в начале июня

Синоптик Ильин: в Москве в первых числах июня ожидается сухая и теплая погода

В Москве в начале июня ожидается сухая и теплая погода — лишь в самый первый день лета не исключены небольшие кратковременные дожди, спрогнозировал в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, воздух в этот период прогреется до +23 градусов.

Первая декада июня ожидается с температурой от +18 до 23 градусов. Ожидаем 1 июня осадки, небольшие кратковременные дожди. Дальше, скорее всего, обойдется без дождей, — отметил Ильин.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что старт купального сезона в центральных регионах в этом году ожидается позднее обычного. По прогнозам синоптика, вода прогреется до плюс 18–20 градусов только в середине июня.

