28 мая 2026 в 13:04

Экс-нардеп объяснил, кому адресованы слова Сибиги о «козырях» Украины и ЕС

Килинкаров: Сибига хочет убедить США в наличии козырей у Украины перед Россией

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава МИД Украины Андрей Сибига стремится показать США, что у страны есть сильные позиции перед Россией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Так он прокомментировал слова политика о наличии у Киева «козырей» в вопросе урегулирования конфликта. По словам Килинкарова, таким образом украинская сторона пытается сохранить финансирование со стороны западных спонсоров.

Я думаю, что заявление [Сибиги о «козырях» Украины] адресовано в первую очередь западным партнерам в лице стран Евросоюза, которые в последнее время не очень-то охотно идут на финансирование Киева. И отчасти, наверное, американцам, потому что Штаты очень разные. У украинцев есть надежда, что произойдет перелом, и Вашингтон включится в финансирование ВСУ. Я думаю, они хотят продемонстрировать, что на самом деле в ближайшее время можно достичь определенного успеха. Победа для них — это сильная переговорная позиция с Россией, — пояснил Килинкаров.

По его словам, Украина будет пытаться убедить своих западных союзников в том, что, по крайней мере, не потерпела поражения в конфликте, чтобы продолжать получать помощь. При этом, предположил экс-нардеп, Киев ожидает утраты демократами большинства в Конгрессе в свете проблем, с которыми сталкивается президент США Дональд Трамп.

Параллельно с этим [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) направляет письмо в Соединенные Штаты, в котором говорит об отсутствии систем или ракет с системами ПВО, которые должны обеспечить безопасность Украины. Если Штаты их дадут, то все козыри будут на столе, но если они откажут, то это будет вина Дональда Трампа. Это большая информационная геополитическая игра, в которой Киев принимает самое непосредственное участие, — заключил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил письмо Трампу, в котором попросил о помощи из-за острой нехватки систем противовоздушной обороны для защиты страны. В частности, Киев испытывает дефицит ракет для комплексов Patriot.

