28 мая 2026 в 13:50

Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Представители Республиканской партии США не хотят продолжать войну в Иране, заявил «Ридусу» американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что сейчас любое решение касательно ближневосточного конфликта может привести к ухудшению ситуации.

Президент США Дональд Трамп желает завершить [ближневосточный конфликт], однако Израиль и оппозиция среди республиканских произраильских ястребов желают продолжения. При этом демократы и другая часть республиканцев не хотят дальше вести боевые действия. Непонятно, какова официальная позиция администрации по поводу того, на каких условиях договариваться. Цугцванг — любой ход ведет к ухудшению положения дел, — заявил Дробницкий.

Американист подчеркнул, что дальнейшее продолжение конфликта не выгодно для мировой экономики. По его словам, в странах — участницах конфликта постоянно растет уровень напряженности.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что нового раунда войны между США и Ираном не ожидается — на это указывает тот факт, что в последней стране начали восстанавливать доступ к интернету. Он отметил, что, если в Тегеране приняли соответствующее решение, значит, государства пришли к миру.

