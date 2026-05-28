Захарова напомнила Швеции, чем кончается заигрывание с террористами Захарова: поддержка Украины может обернуться против самой Швеции

Премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону следует осознать, что безоговорочная поддержка Киева способна обернуться против его собственного государства, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Российский дипломат назвала откровенно циничными слова шведского политика о необходимости помогать украинской стороне нацеливать удары, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова напомнила, что вооруженные сторонники Киева уже активно действуют на территории Африканского континента на стороне местных экстремистов. По ее словам, следы деятельности украинских радикалов сегодня фиксируются в самых разных точках земного шара. В связи с этим спикер МИД напомнила Кристерссону, что европейские страны не застрахованы от появления этих боевиков «у себя дома».

Мы все это проходили в 1990-е, начале 2000-х, когда спонсируемый извне международный терроризм на Северной Кавказе в какой-то момент буквально переориентировался. Его очень заинтересовала жизнь в Западной Европе, — предостерегла Захарова.

Дипломат добавила, что в прошлом европейские министры уже сталкивались с подобными разрушительными последствиями своей недальновидной политики. Позже иностранные коллеги буквально преследовали главу МИД России Сергея Лаврова на международных площадках с просьбами о помощи. Они экстренно пытались выяснить, как именно можно избавиться от осевших в Западной Европе террористических ячеек.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ все новые задачи террористического характера, а Запад при этом призывал Киев не снижать обороты. По ее словам, Киев пользовался активной военно-политической поддержкой стран НАТО и ЕС.