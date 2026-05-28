28 мая 2026 в 14:53

«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского

Захарова: некромания давно стала отличительной чертой режима Зеленского

Фото: МИД РФ
Некромания стала одной из черт руководства президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Киев пытается формировать свою идентичность, опираясь на трагические события, передает корреспондент NEWS.ru.

Вообще для режима Зеленского некромания давно стала отличительной чертой. На Украине в ее нынешнем плачевном состоянии пытаются выстроить свою, как они называют, «национальную идентичность» буквально на костях, перезахоранивая одних и тревожа останки других, — отметила Захарова.

Ранее в Киеве перезахоронили главу «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прославление руководством Украины нацистских преступников в очередной раз подчеркивает тот факт, что начало спецоперации было обоснованным.

Также решение украинских властей осудил МИД Израиля. В ведомстве заявили о недопустимости игнорирования исторической правды и памяти жертв, убитых нацистами и их пособниками.

