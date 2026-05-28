Политолог ответил, как ПМЭФ повлияет на отношения России и США Политолог Дудаков: визит Кука на ПМЭФ не повлияет на отношения России и США

Визит главы Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука на Петербургский международный экономический форум не повлияет на российско-американские отношения, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не мог направить в Россию более значимое лицо.

Хотелось бы, чтобы все-таки кого-то более значимого отправили в Россию, [чем Кук]. Я сомневаюсь, что визит этого представителя США как-то повлияет на развитие наших взаимоотношений. Но я думаю, сам Трамп осознает, что его будут в очередной раз обвинять в работе в интересах Москвы. Поэтому это максимум, на что он способен, исходя из тяжелой ситуации на украинском направлении. Американцы со своей стороны хоть и взяли на себя обязательства по давлению на Киев, но пока не выполняют их в полной мере. Поэтому офис [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не готов идти на серьезные уступки в рамках переговорного процесса, — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что пока не стоит ожидать значительного ослабления санкций или развития совместных российско-американских проектов. По словам политолога, США уже смягчили ограничения против российской нефти, но это было сделано вынужденно, чтобы стабилизировать мировые рынки в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Кук приедет на Петербургский международный экономический форум, чтобы встретиться с министром культуры России Ольгой Любимовой. Он также планирует посетить пленарное заседание, где выступит президент РФ Владимир Путин.