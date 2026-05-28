Удар Израиля по Ливану обернулся трагической смертью журналиста Экс-корреспондент Al-Alam Зидан погиб при ударе Израиля по Ливану

Иранский телеканал Al-Alam сообщил о гибели своего экс-корреспондента Хусама Зидана при атаке Израиля на Ливан. Журналист работал в сирийском бюро канала с 2009 года.

Телеканал Al-Alam скорбит по своему бывшему корреспонденту в Сирии Хусаму Зидану, который погиб в результате израильского удара по Сайде на юге Ливана, — отметили в издании.

Сын журналиста также находится в реанимации после израильского удара по Сайде. Отмечается, что погибший освещал боевые действия в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Алеппо.

