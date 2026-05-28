Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:52

Удар Израиля по Ливану обернулся трагической смертью журналиста

Экс-корреспондент Al-Alam Зидан погиб при ударе Израиля по Ливану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский телеканал Al-Alam сообщил о гибели своего экс-корреспондента Хусама Зидана при атаке Израиля на Ливан. Журналист работал в сирийском бюро канала с 2009 года.

Телеканал Al-Alam скорбит по своему бывшему корреспонденту в Сирии Хусаму Зидану, который погиб в результате израильского удара по Сайде на юге Ливана, — отметили в издании.

Сын журналиста также находится в реанимации после израильского удара по Сайде. Отмечается, что погибший освещал боевые действия в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Алеппо.

Ранее политолог Владимир Киреев рассказал, что Израиль помешает США завершить ближневосточный конфликт. Он отметил, что многие члены республиканской партии подвержены влиянию израильского лобби.

Также политолог Константин Блохин заявил, что нового раунда войны между США и Ираном не ожидается — на это указывает тот факт, что в последней стране начали восстанавливать доступ к интернету. Он отметил, что, если в Тегеране приняли соответствующее решение, значит, государства пришли к миру.

Мир
Израиль
Ливан
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Был денацифицирован»: американский наемник умер в зоне СВО
В «Спартаке» назвали цель на следующий сезон РПЛ
Юрист назвал категорию продавцов, которую избегают при покупке квартиры
Захарова сообщила о попытке Европы вбить клин между Россией и Белоруссией
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.