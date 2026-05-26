Политолог оценил риск возобновления боевых действий в Иране

Нового раунда войны между США и Ираном не ожидается — на это указывает тот факт, что в последней стране начали восстанавливать доступ к интернету, заявил в беседе с «Ридусом» американист и политолог Константин Блохин. Он отметил, что, если в Тегеране приняли соответствующее решение, значит государства пришли к миру.

Если в Иране сняли ограничения на интернет, значит, они не рассчитывают на будущую эскалацию. Ошибаться они могут, но решение принято на высшем уровне и наверняка продумано. Вполне вероятно, что возобновления серьезных боевых действий не будет, хотя и не обойдется без «шараханья»: громких слов и инцидентов. Нагнетание продолжится, но это часть процесса, — высказался Блохин.

Он добавил, что США ударами по иранской территории пытались усилить переговорные позиции. По его мнению, такие демонстративные действия и жесткие заявления нужны американцам для «сохранения лица».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к интернету в стране. Поручение главы государства о возвращении доступа к Сети на уровень, который действовал до конца декабря 2025 года — начала января 2026 года, было направлено в Министерство связи некоторое время назад.