26 мая 2026 в 12:17

В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева

МИД Польши: эвакуация дипломатов из Киева не планируется

Польша не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, сообщил РИА Новости представитель МИД республики в ответ на предупреждение России о планах нанести удары по объектам ВПК украинской столицы. Собеседник агентства заявил, что никаких существенных изменений в работе польского диппредставительства и его персональном составе не планируется.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответные удары будут наноситься по расположенным в Киеве командным пунктам и местам принятия решений. В связи с этим иностранцам, включая сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, рекомендовано срочно уехать из столицы Украины. Атаки станут ответом на обстрел ВСУ колледжа в Старобельске.

Кроме того, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что предстоящий удар способен усмирить киевских чиновников на фоне неспособности их ПВО перехватывать российские ракеты. Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на статьи в украинских СМИ про «Орешник».

