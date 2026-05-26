26 мая 2026 в 12:40

Названы главные проблемы старого жилищного фонда

Бизнесмен Галкин: только 28% жителей старых домов чувствуют себя в безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Только 28% жителей старых домов чувствуют себя в безопасности, заявил NEWS.ru председатель правления ГК «Паритет Девелопмент» Павел Галкин. По его словам, две трети проживающих в таких зданиях людей часто испытывают тревогу из-за состояния инженерных систем, пожарной безопасности и износа коммуникаций.

Две трети опрошенных россиян, проживающих в домах старого фонда, оценивают свою защищенность на уровне ниже среднего. С серьезными проблемами они сталкиваются редко, однако продолжают испытывать тревогу из-за состояния инженерных систем, пожарной безопасности и износа коммуникаций. Согласно опросу, 28% респондентов считают свои дома безопасными. В то же время 6% признались, что не чувствуют себя спокойно из-за ветхости конструкций, регулярных аварий и неблагоприятной обстановки как в самом здании, так и в районе, — пояснил Галкин.

По его словам, ветхое жилье нуждается в обновлении коммуникаций и электропроводки. Галкин отметил, что 32% жителей старого фонда считают необходимым более частый капитальный ремонт. По словам бизнесмена, для трети граждан важнее развитие прилегающей территории: освещения дворов, наличие парковок и современных детских площадок.

В первую очередь ветхое жилье нуждается в обновлении труб, электропроводки и других коммуникаций — такой ответ дали 38% опрошенных. Еще 32% считают, что этим домам необходим более частый капитальный ремонт. Для трети важнее развитие прилегающей территории: освещение дворов, благоустройство, наличие парковок и современных детских площадок. Недостатки ветхого жилья приводят к тому, что проживающие в них люди мечтают переехать в новостройки. Об этом желании заявили 48% участников исследования. Треть готова остаться в старом доме, но при условии, что все проблемы будут устранены. Около четверти рассказали, что для них решение о переезде зависит прежде всего от района и бюджета, а не от года постройки жилья, — заключил Галкин.

Ранее жители Байкальска потребовали выплатить компенсацию за аварийное жилье. Они обратились с данной просьбой к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
