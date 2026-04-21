Жители Байкальска потребовали компенсацию за аварийное жилье

Жители Байкальска потребовали выплатить компенсацию за аварийное жилье, сообщает Angarsky. Они обратились с данной просьбой к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Жители города Байкальска хотят жить в нормальных условиях. Когда будет компенсация за аварийные квартиры? — заявила одна из местных жительниц.

Администрация Слюдянского района объяснила, что для получения субсидий на расселение муниципалитет должен иметь статус района, городского или муниципального округа. Байкальск не обладает подобным статусом. Для решения проблемы жителям порекомендовали обратиться в местную администрацию.

Ранее сообщалось, что Иркутской области выделили 1,7 млрд рублей на расселение из ветхого жилья. Заявку одобрили в фонде развития территорий.