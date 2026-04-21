21 апреля 2026 в 11:30

Жители Байкальска потребовали компенсацию за аварийное жилье

Жители Байкальска потребовали выплатить компенсацию за аварийное жилье, сообщает Angarsky. Они обратились с данной просьбой к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Жители города Байкальска хотят жить в нормальных условиях. Когда будет компенсация за аварийные квартиры?заявила одна из местных жительниц.

Администрация Слюдянского района объяснила, что для получения субсидий на расселение муниципалитет должен иметь статус района, городского или муниципального округа. Байкальск не обладает подобным статусом. Для решения проблемы жителям порекомендовали обратиться в местную администрацию.

Ранее сообщалось, что Иркутской области выделили 1,7 млрд рублей на расселение из ветхого жилья. Заявку одобрили в фонде развития территорий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

