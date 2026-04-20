Жителей Иркутской области расселят из ветхого жилья

Иркутской области выделили 1,7 млрд рублей на расселение из ветхого жилья, сообщает Angarsky. Заявку одобрили в фонде развития территорий. Еще 1,7 млрд рублей планируется выделить из регионального бюджета.

Сообщается, что расселение ждет жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Планируется переселить почти 3 тыс. человек из 49 тыс. квадратных метров.

Работы пройдут в Иркутске, Свирске и еще 11 районах области. Отмечается, что в Бодайбо расселят все 14 аварийных домов, попавших в зону ЧС после коммунальной аварии.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что срок расселения граждан из аварийного жилья необходимо законодательно ограничить тремя годами. По его словам, в настоящее время почти 1,5 млн человек в России находятся в опасности, проживая в собственных домах.