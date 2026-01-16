Киевские власти заявили о риске расселения части жилых домов из-за блэкаута

Некоторые жилые дома Киева, в которых в ближайшее время не удастся восстановить подачу тепла и электроэнергии, могут быть расселены, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко. По ее словам, часть зданий находится в критическом состоянии, сообщает украинское издание «Новости. Live».

Есть определенное количество домов, которые находятся в более критическом состоянии и где сложно возобновить тепло и электроснабжение. И если это не произойдет в ближайшее время, то встанет вопрос о расселении таких домов, — сказала Порошенко.

Депутат уточнила, что Киевскому городскому совету уже передали информацию о количестве подобных домов, однако раскрывать эти данные она отказалась, назвав их «закрытой информацией». В Киеве четвертые сутки подряд продолжаются аварийные отключения электроэнергии, которые местные СМИ уже охарактеризовали как блэкаут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет курировать работы по поддержке населения и местных общин.