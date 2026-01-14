Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике

На Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он написал, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль будет руководить работами «по поддержке людей и общин в таких условиях».

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, — написал Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более тысячи домов в Киеве остаются без теплоснабжения. В остальных домах подача теплоносителя была восстановлена. Всего была нарушена работа 6 тыс. многоквартирных домов.

Также глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что перебои с водоснабжением возможны в районах, подконтрольных Украине. Он указал на то, что на местах работают специалисты для устранения последствий сбоя, ситуация находится под контролем.

При этом украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.