15 декабря 2025 в 15:20

«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике

WP: Украина близка к масштабному отключению электроэнергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев и большая часть Украины близки к полному отключению электричества, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в энергетическом секторе. По их данным, риски усиливаются на фоне повреждений инфраструктуры.

Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве, — отметил источник.

Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.

Мы находимся если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому, — подчеркнул высокопоставленный европейский дипломат.

Ранее в Одессе на юге Украины возникли проблемы с подачей воды. Для помощи местным спасателям в город прибыли специалисты из других регионов страны. Причины перебоев с водоснабжением и сроки его восстановления не уточняются.

Глава областной военной администрации Олег Кипер до этого сообщил, что взрывы в ночь на 14 декабря привели к повреждению критической инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак между тем указал, что значительная часть жителей лишилась отопления и водоснабжения.

Украина
Киев
электроэнергия
свет
электричество
