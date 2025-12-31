В двух регионах России введут круглогодичный запрет на майнинг В Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг станет круглогодичным

В Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг криптовалют станет круглогодичным, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. В данный момент ограничения распространяются лишь на зимний период.

Сезонный запрет (только на зимний период) действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный, — рассказали агентству в министерстве.

Кабмин с целью стабилизации работы энергосистемы ввел ограничения на майнинг в 13 регионах страны. Под запрет также попало оборудование майнеров суммарной мощностью около 550 МВт. Принятые меры уже снизили нагрузку на энергосистему Сибири.

Ранее правоохранители пресекли деятельность незаконной фермы по добыче криптовалюты, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых все майнинговое оборудование было конфисковано. Следствие работает над установлением лиц, причастных к организации нелегального предприятия.