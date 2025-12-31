Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:39

В двух регионах России введут круглогодичный запрет на майнинг

В Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг станет круглогодичным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг криптовалют станет круглогодичным, пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. В данный момент ограничения распространяются лишь на зимний период.

Сезонный запрет (только на зимний период) действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный, — рассказали агентству в министерстве.

Кабмин с целью стабилизации работы энергосистемы ввел ограничения на майнинг в 13 регионах страны. Под запрет также попало оборудование майнеров суммарной мощностью около 550 МВт. Принятые меры уже снизили нагрузку на энергосистему Сибири.

Ранее правоохранители пресекли деятельность незаконной фермы по добыче криптовалюты, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей. В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых все майнинговое оборудование было конфисковано. Следствие работает над установлением лиц, причастных к организации нелегального предприятия.

майнинг
Минэнерго
криптовалюта
электроэнергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки
Что будет с рублем? Курс сегодня, 31 декабря, что с долларом, евро и юанем
Покровск, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 декабря
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.