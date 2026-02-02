Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:07

В России введут новые тарифы для энергоемких компаний

«Коммерсант»: крупные потребители энергии в России будут платить по мощности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России принципиально одобрило введение жестких тарифных правил для новых крупных потребителей электроэнергии, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Предполагается переход на модель «бери или плати», когда платить за передачу энергии нужно будет не за фактически использованные киловатты, а за всю заявленную мощность.

Согласно данным издания, соответствующие нормативные акты должны быть подготовлены до 15 апреля. Параллельно Минэнерго проработает вопрос о запрете прямого подключения новых крупных клиентов к магистральным сетям.

Эти меры, поддержали в «Россетях». Они усиливают ответственность бизнеса за заявленные при присоединении объемы мощности, которые сетям приходится поддерживать даже в случае неполного использования. Инициатива долгое время встречала сопротивление энергоемких отраслей промышленности.

В Минэнерго прокомментировали, что механизм take-or-pay, в соответствии с поручением Владимира Путина, предусматривается для новых потребителей присоединенной мощностью от 670 кВт, — говорится в публикации.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне платят за электроэнергию в пять раз больше финнов. По его словам, сферу ЖКХ в России нужно приводить в порядок. Арефьев задался вопросом, почему у поставщика энергоресурсы внутри страны свет дороже в 5–6 раз.

Россети
электричество
Минэнерго
энерготарифы
