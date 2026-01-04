Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 20:15

В Псковской и Новгородской областях восстановили подачу электричества

В Псковской и Новгородской областях восстановили более 8 тыс. километров ЛЭП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Специалисты-энергетики восстановили более 8 тыс. километров линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях, сообщили в компании «Россети Северо-Запад». Отмечается, что соединение оказалось нарушено из-за обильных снегопадов.

«Россети Северо-Запад» восстановили 8460 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов, — уточнили в компании.

По информации «Россетей», в Новгородской области подключили 5,7 тыс. километров ЛЭП и более 3,2 тыс. трансформаторных подстанций. В Псковской — 2,7 тыс. линий и 1,7 тыс. трансформаторов.

До этого в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества осталось несколько многоквартирных домов. Перестали работать светофоры, а также пропало освещение в магазинах, включая супермаркет «Ашан». Операторы на горячей линии пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно два часа.

Кроме того, в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15.

