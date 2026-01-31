Зимняя Олимпиада — 2026
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута

Сотрудник СК РФ у обрушенной опоры линии электропередач (ЛЭП). В Мурманске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла
Появились кадры из Мурманска, где произошла вторая волна масштабного блэкаута. По данным Telegram-канала Mash, как минимум в двух районах города нет света и отопления. Кроме того, не работает часть магазинов, больниц и школ, фиксируются перебои с интернетом.

Причиной блэкаута стала авария на ЛЭП, которую прямо сейчас пытаются устранить. На данный момент для местных жителей организовали пункты поддержки, работает полевая кухня. В регионе сейчас 20 градусов мороза. Отмечается, что это уже второй сбой в электроснабжении Мурманска за январь.

Ранее в компании «Россети Северо-Запад» заявили, что котельные Мурманска и Североморска переведены на резервные схемы. Там уточнили, что было нарушено электроснабжение на временных опорах ЛЭП, установленных после аварии 23 января.

До этого стало известно, что из-за повторного перебоя в электроснабжении общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы. Теперь троллейбусы ходят из Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Помимо всего прочего, в городе поэтапно отключают наружное освещение и иллюминацию.

