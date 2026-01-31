Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 10:32

В Мурманской области ввели резервную схему для котельных

Здание котельной в Кандалакше, Мурманская область Здание котельной в Кандалакше, Мурманская область Фото: Павел Львов/РИА Новости
Котельные Мурманска и Североморска переведены на резервные схемы, сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад». Отмечается, что было нарушено электроснабжение на временных опорах ЛЭП, установленных после аварии 23 января.

На резервные схемы переведены котельные. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов, — говорится в сообщении.

Указано, что причина повторного технологического нарушения выясняется, а на место уже выехали ремонтные бригады. Ранее восстановленные на отключенной ЛЭП опоры остались неповрежденными.

До этого сообщалось, что в Мурманской области из-за затяжной аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Андрей Чибис отметил, что работы затруднены из-за плохой погоды и сложного рельефа, однако на повседневной жизни жителей это не скажется.

Позже глава региона Андрей Чибис заявил, что все ключевые объекты и стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством. По его словам, для полного завершения работ по установке и подключению основных опор ЛЭП потребуется неделя.

Россия
котельные
Мурманская область
резервы
