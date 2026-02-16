Жители Ярославской области остались без отопления в морозы Обрушение стены котельной под Ярославлем оставило без тепла 300 человек

В селе Угодичи Ростовского округа Ярославской области произошло обрушение кровли и стены котельной, что привело к отключению теплоснабжения в многоквартирных домах, где проживают 300 человек. На месте введен режим ЧС, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные и коммунальные службы прибыли на место незамедлительно. Развернут штаб, ситуация находится под контролем властей.

Подключили блочно-модульную котельную для отопления домов в селе Угодичи Ростовского округа. Резерв потребовался из-за обрушения кровли и стены на основной котельной. В результате аварии без тепла остались несколько многоквартирных домов, где проживают 300 человек, — уточнил глава региона.

Мощности резервной котельной достаточно для постоянного обеспечения теплом. Евраев заверил, что люди в безопасности, и пообещал разобраться в причинах аварии. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и содержания объекта.

Несколькими днями ранее стало известно, что около 20 тыс. человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове. Всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.