Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске Прорыв теплотрассы оставил без отопления жилые дома в Хабаровске

В Хабаровске произошла масштабная коммунальная авария, оставившая тысячи жителей без отопления и горячей воды, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Из-за прорыва на улице Адмиральской под отключение попали сотни жилых домов.

Также под отключение попали пять детских садов, шесть школ и 15 медицинских учреждений на участке от Базы КАФ до Тихоокеанской. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий аварии.

Ранее в Старом Петергофе более 160 зданий, включая жилые дома, школы и детские сады, остались без центрального отопления из-за ремонта на трубопроводе по Ботанической улице. Под отключение попали 107 жилых домов и 60 учреждений, среди которых 17 учебных заведений и четыре детских сада.

Кроме того, председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская в интервью заявила, что застройщики в погоне за сверхприбылью подключают новые дома к изношенным сетям без их модернизации, что приводит к многочисленным авариям на теплотрассах. Старые трубы, не рассчитанные на современные нагрузки, не выдерживают, и ситуация с более чем 200 крупными авариями минувшей зимой не улучшилась по сравнению с предыдущим годом.