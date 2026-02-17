В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз

В Старом Петергофе под Санкт-Петербургом свыше 160 жилых домов и социальных учреждений, включая детсады и школы, оказались отключены от центрального отопления с полудня 16 февраля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Петербургтеплоэнерго». Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе тепловых сетей на Ботанической улице.

Без теплоснабжения остались 107 жилых домов и 60 учреждений, среди которых 17 учебных заведений и четыре детских сада. Горячее водоснабжение временно переведено на обратный трубопровод без циркуляции, а прямой трубопровод ГВС перекрыт. Ожидалось, что ремонтные работы будут завершены утром 17 февраля, но, по словам местных жителей, тепло в дома все еще не дали.

Если что, отопление нам так и не дали, хотя 08:00 уже прошли. Все как обычно, — жалуются местные жители в комментариях.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов.

Несколькими днями ранее стало известно, что около 20 тысяч человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове. Всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.