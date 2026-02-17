Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:05

В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз

В Старом Петергофе 167 домов и школ остались без отопления из-за аварии на сетях

Фото: Сергей Ермохин/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Старом Петергофе под Санкт-Петербургом свыше 160 жилых домов и социальных учреждений, включая детсады и школы, оказались отключены от центрального отопления с полудня 16 февраля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Петербургтеплоэнерго». Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе тепловых сетей на Ботанической улице.

Без теплоснабжения остались 107 жилых домов и 60 учреждений, среди которых 17 учебных заведений и четыре детских сада. Горячее водоснабжение временно переведено на обратный трубопровод без циркуляции, а прямой трубопровод ГВС перекрыт. Ожидалось, что ремонтные работы будут завершены утром 17 февраля, но, по словам местных жителей, тепло в дома все еще не дали.

Если что, отопление нам так и не дали, хотя 08:00 уже прошли. Все как обычно, — жалуются местные жители в комментариях.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов.

Несколькими днями ранее стало известно, что около 20 тысяч человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове. Всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.

Санкт-Петербург
петергоф
аварии
теплосети
отопление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.