Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 23:03

«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО

Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне спецоперации

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского коллегу Дональда Трампа об актуальной обстановке на линии фронта, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Российский лидер представил республиканцу развернутую картину происходящего на передовой, отметив положительную динамику действий Вооруженных сил РФ.

Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно, сказал Ушаков.

Ранее Трамп подтвердил стремление Вашингтона к быстрому завершению украинского конфликта. Он высказал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и подписании мирного соглашения. Конкретно Трамп не озвучил, какие шаги готова сделать американская сторона для достижения долгосрочного урегулирования в Киеве.

До этого сообщалось, что телефонные переговоры продолжались около часа. Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками с их первого контакта.

Владимир Путин
Дональд Трамп
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве озвучили, сколько денег Украина задолжала городу
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Мужчина пострадал при минометном ударе ВСУ по Брянской области
Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке
Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области
В Кремле раскрыли, какую проблему обсуждали Путин и Трамп на переговорах
«Деловой характер»: в РФ оценили переговоры Путина и Трампа
Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор
Севастополь частично лишился электроэнергии
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.