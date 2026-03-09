«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского коллегу Дональда Трампа об актуальной обстановке на линии фронта, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Российский лидер представил республиканцу развернутую картину происходящего на передовой, отметив положительную динамику действий Вооруженных сил РФ.

Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно, — сказал Ушаков.

Ранее Трамп подтвердил стремление Вашингтона к быстрому завершению украинского конфликта. Он высказал заинтересованность Вашингтона в прекращении огня и подписании мирного соглашения. Конкретно Трамп не озвучил, какие шаги готова сделать американская сторона для достижения долгосрочного урегулирования в Киеве.

До этого сообщалось, что телефонные переговоры продолжались около часа. Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Такой тон традиционен для диалога между двумя политиками с их первого контакта.