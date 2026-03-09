Умер один из четырех основателей «Эха Москвы» Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов

9 марта на 68-м году жизни скончался Сергей Игнатов — звукорежиссер и один из четырех создателей радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в Telegram бывшие коллеги по цеху. Как рассказал журналист Андрей Кравченко (известный как Антон Орехъ), последние три года Игнатов боролся с онкологическим заболеванием.

Несмотря на тяжелый недуг, Сергей продолжал работать до самого конца, находя в этом отдушину, подчеркнули его коллеги. Информацию о смерти также подтвердил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

