09 марта 2026 в 23:48

Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»

Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
9 марта на 68-м году жизни скончался Сергей Игнатов — звукорежиссер и один из четырех создателей радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в Telegram бывшие коллеги по цеху. Как рассказал журналист Андрей Кравченко (известный как Антон Орехъ), последние три года Игнатов боролся с онкологическим заболеванием.

Несмотря на тяжелый недуг, Сергей продолжал работать до самого конца, находя в этом отдушину, подчеркнули его коллеги. Информацию о смерти также подтвердил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее сообщалось, что фронтмен группы Country Joe and the Fish Кантри Джо Макдональд скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Музыкант умер в Беркли, штат Калифорния.

Позже стало известно о смерти народной артистки России, выдающейся балерины Нинель Петровой. Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, она ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года. Причина смерти не уточняется. Петрова была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.

смерти
журналисты
радиостанция
Эхо Москвы
