Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд

Фронтмен группы Country Joe and the Fish Кантри Джо Макдональд скончался в возрасте 84 лет, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его жена Кэти. По ее словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Музыкант умер в Беркли, штат Калифорния.

В настоящее время семья Макдональд просит о конфиденциальности в этот очень трудный период. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои соболезнования, воспоминания и фотографии здесь, в этом посте. Спасибо вам, — отметила супруга.

Наибольшую известность артисту принесла песня I-Feel-Like-I«m-Fixin»-to-Die Rag — протестная композиция против войны во Вьетнаме, которую он исполнил на фестивале в Вудстоке в 1969 году. Первый альбом группы вышел в 1967 году, но главная песня Макдональда не попала в него из-за опасений цензуры.

Всего Country Joe and the Fish выпустила пять альбомов, прежде чем распались в 1971 году. Сам Макдональд выпустил более 30 студийных и концертных альбомов в качестве сольного исполнителя. Последний из них поступил в продажу в 2017 году.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России, выдающейся балерины Нинель Петровой. Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, она ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года. Причина смерти не уточняется. Петрова была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.