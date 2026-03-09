Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 09:39

Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд

Кантри-певец Джо Макдональд скончался на 85-м году жизни в Беркли

Кантри Джо Макдональд Кантри Джо Макдональд Фото: BRIGANI-ART/HEINRICH via ima/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Фронтмен группы Country Joe and the Fish Кантри Джо Макдональд скончался в возрасте 84 лет, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его жена Кэти. По ее словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Музыкант умер в Беркли, штат Калифорния.

В настоящее время семья Макдональд просит о конфиденциальности в этот очень трудный период. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои соболезнования, воспоминания и фотографии здесь, в этом посте. Спасибо вам, — отметила супруга.

Наибольшую известность артисту принесла песня I-Feel-Like-I«m-Fixin»-to-Die Rag — протестная композиция против войны во Вьетнаме, которую он исполнил на фестивале в Вудстоке в 1969 году. Первый альбом группы вышел в 1967 году, но главная песня Макдональда не попала в него из-за опасений цензуры.

Всего Country Joe and the Fish выпустила пять альбомов, прежде чем распались в 1971 году. Сам Макдональд выпустил более 30 студийных и концертных альбомов в качестве сольного исполнителя. Последний из них поступил в продажу в 2017 году.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России, выдающейся балерины Нинель Петровой. Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, она ушла из жизни 7 марта в возрасте 101 года. Причина смерти не уточняется. Петрова была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.
музыканты
смерти
США
знаменитости
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море
Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча
Военкомы по ошибке остановили депутата Рады и потребовали $50 тыс.
Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Трампа обвинили в уничтожении MAGA
Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране
Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании
Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране
Картаполов предрек эру беспилотников в космосе
«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть
ВСУ стянули в Сумскую область дезертиров и заградотряды
Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений
«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне
Школьникам объяснили, допустимо ли слово «краш» в ЕГЭ
ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ
Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе
«Пожалуйста»: в США предостерегли Израиль от одного шага по Ирану
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.