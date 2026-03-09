Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 10:11

«Большая семерка» может вскрыть свою нефтяную кубышку

FT: министры стран G7 обсудят возможное использование запасов нефти

Министры финансов «Группы семи» обсудят возможное совместное использование запасов нефти, пишет газета Financial Times. Как минимум, три страны из семи поддерживают эту идею.

Эта тема станет предметом обсуждения министров и руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бироля в ходе встречи, запланированной на понедельник, 9 марта. Согласно поступившей информации, представители США рассматривают возможность освобождения объемов сырой нефти в диапазоне от 300 до 400 млн баррелей. Это составит от 25 до 30% резерва.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Ранее американские СМИ писали, что власти Кувейта приступили к сокращению добычи нефти на нескольких месторождениях из-за заполнения хранилищ. Проблемы с поставками углеводородов возникли на фоне ближневосточного конфликта. По сведениям журналистов, власти рассматривают вариант как еще большего сокращения добычи, так и переработки нефти. В ближайшие дни может быть принято решение снизить объемы до уровней, достаточных только для внутреннего потребления.

