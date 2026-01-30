Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:03

В России объяснили, почему санкции стали для G7 выстрелом в ногу

Орешкин: попытка надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют G7

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Попытка Запада надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют стран G7, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, речь идет о существенном росте доли национальных валют в расчетах. В частности, в 2025 году 85% транзакций России были совершены без валют стран «Группы семи».

Все, чего добились страны «Большой семерки», — это потеряли роль своих валют и еще серьезно ухудшили свое положение, свою роль в глобальной экономике, — отметил он.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.

Также стало известно, что в ближайшие пять лет объем банкнот в обращении продолжит увеличиваться. Центробанк рассматривает два возможных сценария развития — базовый и рисковый. При первом объем наличных вырастет на 22% — с 19,7 трлн рублей (ожидаемый показатель на начало 2026 года) до 24 трлн рублей. При рисковом увеличение может составить 35%, достигнув 26,6 трлн рублей.

Максим Орешкин
Большая семерка
санкции
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан поставил точку в вопросе ударов по Ирану со своей территории
Суд заставил женщину извиняться перед мужем и его любовницей
Россия может заявить протест после слов генсека ООН про Крым
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.