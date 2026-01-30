В России объяснили, почему санкции стали для G7 выстрелом в ногу

Орешкин: попытка надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют G7

Попытка Запада надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют стран G7, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, речь идет о существенном росте доли национальных валют в расчетах. В частности, в 2025 году 85% транзакций России были совершены без валют стран «Группы семи».

Все, чего добились страны «Большой семерки», — это потеряли роль своих валют и еще серьезно ухудшили свое положение, свою роль в глобальной экономике, — отметил он.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.

Также стало известно, что в ближайшие пять лет объем банкнот в обращении продолжит увеличиваться. Центробанк рассматривает два возможных сценария развития — базовый и рисковый. При первом объем наличных вырастет на 22% — с 19,7 трлн рублей (ожидаемый показатель на начало 2026 года) до 24 трлн рублей. При рисковом увеличение может составить 35%, достигнув 26,6 трлн рублей.