Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:19

Евросоюз ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Зарубина

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейский союз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина, а также телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель, следует из заявления Совета ЕС. Кроме того, в санкционный список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин.

Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках их журналисткой и творческой деятельности. Введенные ЕС персональные ограничения предполагают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках в случае их обнаружения.

Ранее Украина ввела санкции сроком на 10 лет в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Рестрикции включают 17 видов ограничений, включая блокировку активов и аннулирование официальных визитов и переговоров. Также обе организации бессрочно лишаются государственных наград Украины.

До этого главы МИД стран Евросоюза приняли новые санкции в отношении организаций и физических лиц Ирана. Рестрикции ввели за сотрудничество с Россией и подавление протестов.

санкции
Павел Зарубин
Европа
Дмитрий Губерниев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза
Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.