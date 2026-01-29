Евросоюз ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Зарубина

Европейский союз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина, а также телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель, следует из заявления Совета ЕС. Кроме того, в санкционный список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин.

Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках их журналисткой и творческой деятельности. Введенные ЕС персональные ограничения предполагают запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках в случае их обнаружения.

Ранее Украина ввела санкции сроком на 10 лет в отношении Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Рестрикции включают 17 видов ограничений, включая блокировку активов и аннулирование официальных визитов и переговоров. Также обе организации бессрочно лишаются государственных наград Украины.

До этого главы МИД стран Евросоюза приняли новые санкции в отношении организаций и физических лиц Ирана. Рестрикции ввели за сотрудничество с Россией и подавление протестов.